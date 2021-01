Roma, il ghiaccio killer che ha ucciso Emanuele: è morto a 38 anni mentre andava al lavoro (Di martedì 19 gennaio 2021) Aveva solo 38 anni la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla Tiburtina. E forse, alla base della tragedia, vi è proprio il ghiaccio che ieri mattina, così come del resto oggi, ha tenuto in scacco Roma e il suo hinterland. L’uomo si trovava a bordo del suo scooter Honda SH quando all’improvviso ha perso il controllo ed è rovinato sull’asfalto. Una caduta fatale che non gli ha lasciato scampo. Leggi anche: III Municipio, strade e marciapiedi ghiacciati, cittadini infuriati: ‘Rischiamo di cadere a ogni passo’ Incidente mortale sulla Tiburtina: chi è la vittima La vittima si chiamava Emanuele Lenzoni. Ieri si stava recando al lavoro quando all’improvviso è avvenuta la tragedia. Erano da poco passate le 6.30. Ad intervenire sul posto sono stati gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Aveva solo 38la vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla Tiburtina. E forse, alla base della tragedia, vi è proprio ilche ieri mattina, così come del resto oggi, ha tenuto in scaccoe il suo hinterland. L’uomo si trovava a bordo del suo scooter Honda SH quando all’improvviso ha perso il controllo ed è rovinato sull’asfalto. Una caduta fatale che non gli ha lasciato scampo. Leggi anche: III Municipio, strade e marciapiedi ghiacciati, cittadini infuriati: ‘Rischiamo di cadere a ogni passo’ Incidente mortale sulla Tiburtina: chi è la vittima La vittima si chiamavaLenzoni. Ieri si stava recando alquando all’improvviso è avvenuta la tragedia. Erano da poco passate le 6.30. Ad intervenire sul posto sono stati gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia ...

