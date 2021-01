Roma, ‘Ho trovato il tuo cellulare…dammi 100 euro e te lo restituisco’: nei guai un 40enne (Di martedì 19 gennaio 2021) Ha prima trovato a terra uno smartphone, poi è riuscito a contattare la proprietaria, una ragazza Romana di 21 anni. Ma non di certo per fare un bel gesto, tutt’altro: l’intenzione del 40enne, uomo Romano e con precedenti, era quella di tentare un “cavallo di ritorno”. E’ per questo che è finito in manette, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere con l’accusa di tentata estorsione. I fatti L’uomo aveva trovato il telefono che la vittima aveva perso mentre passeggiava con il fidanzato tra i vicoli dello storico rione della Capitale e, dopo averla contattata, aveva fissato con lei un appuntamento in via dell’Arco di San Callisto. La ragazza, in un primo momento, ha ringraziato il suo “benefattore”, ma ben presto ha capito che quell’uomo mirava a qualcos’altro: il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) Ha primaa terra uno smartphone, poi è riuscito a contattare la proprietaria, una ragazzana di 21 anni. Ma non di certo per fare un bel gesto, tutt’altro: l’intenzione del, uomono e con precedenti, era quella di tentare un “cavallo di ritorno”. E’ per questo che è finito in manette, arrestato dai Carabinieri della StazioneTrastevere con l’accusa di tentata estorsione. I fatti L’uomo avevail telefono che la vittima aveva perso mentre passeggiava con il fidanzato tra i vicoli dello storico rione della Capitale e, dopo averla contattata, aveva fissato con lei un appuntamento in via dell’Arco di San Callisto. La ragazza, in un primo momento, ha ringraziato il suo “benefattore”, ma ben presto ha capito che quell’uomo mirava a qualcos’altro: il ...

