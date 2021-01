Roma, Gomez ancora nel mirino: Diawara possibile contropartita (Di martedì 19 gennaio 2021) La Roma non molla il Papu Gomez. Il trequartista è ai ferri corti con Gasperini e può lasciare l’Atalanta nel mercato di gennaio, i bergamaschi preferirebbero cederlo all’estero, ma al momento in maniera concreta si sono fatti avanti solo club italiani. Tra questi c’è proprio la Roma, che vede nell’argentino il profilo ideale per il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Lanon molla il Papu. Il trequartista è ai ferri corti con Gasperini e può lasciare l’Atalanta nel mercato di gennaio, i bergamaschi preferirebbero cederlo all’estero, ma al momento in maniera concreta si sono fatti avanti solo club italiani. Tra questi c’è proprio la, che vede nell’argentino il profilo ideale per il L'articolo

supplicio12 : RT @Arbitrage_Alex: Papu Gomez alla roma. Non è finzione, è quasi realtà - michaelddr6 : RT @Arbitrage_Alex: Papu Gomez alla roma. Non è finzione, è quasi realtà - Arbitrage_Alex : Papu Gomez alla roma. Non è finzione, è quasi realtà - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Roma, possibile nuova proposta all' #Atalanta per #Gomez ???? L'ultima idea del club giallorosso #LeBombeDiVlad #LBDV #…