Roma | allarme di suicidi tra i più giovani | perché sono aumentati e cosa possono fare le famiglie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) Gli italiani stanno per compiere un anno di “convivenza” con il Coronavirus e, traendo le somme, le problematiche che ha creatodecisamente tante. A molti verrà in mente la crisi economica che affligge la Nazione, ad altri le persone che hanno perso la vita, ma anche ilo è uno degli effetti da Covid. Si parla di ‘o da pandemia’ e al 90% riguarda issimi; a lanciare l’è Stefano Vicari, primario dell’unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del Bambin Gesù di. Leggi anche: Atac e il piano per i mezzi di trasporto: scuola sicura ma il tragitto decisamente meno Ida pandemia: i genitori posaiutare Un anno chiusi in casa, un anno esposti al mondo di Internet (e ...