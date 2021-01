Ritrovato il Salvator Mundi in una casa di Napoli

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 19 gennaio 2021) Redazione Era stato rubato tre mesi fa. Torna in San Domenico Maggiore Un furto di cui nessuno si era accorto, complice il lockdown. Un insospettabile con un capolavoro nascosto in cima ad un armadio. Sono gli ingredienti del giallo del «» napoletano, copia di scuola leonardesca e coevo a quello attribuito di recente a Leonardo stesso, venduto in un asta internazionale a 450 milioni. Questo Cristo benedicente, scomparso dall'armadio nella Sala degli arredi sacri della basilica di San Domenico Maggiore, che riprende una iconografia studiata anche dall'artista e inventore nel suo periodo milanese, il secondo, tra 1508 e 1513, come attestano disegni conservati nella biblioteca reale del castello di Windsor, era stato probabilmente acquistato da Giovan Antonio Muscettola, consigliere di Carlo V e suo ambasciatore alla corte ...