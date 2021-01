Ritrovata una copia del Salvator Mundi di Leonardo da Vinci rubata a Napoli | ma continua il mistero dietro a questo quadro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Unadeldidaè stata recuperata dalla polizia dopo essere statada un museo di. L’opera d’arte, probabilmente dipinta da uno degli allievi del maestro rinascimentale, è stata scoperta in un appartamento partenopeo durante una perquisizione. Il proprietario dell’appartamento, un incensurato 36enne che lavora nel mondo del commercio, ha affermato di averlo “trovato in un mercatino dell’usato”. La polizia ha fermato l’uomo per ricettazione e in attesa della convalida del fermo gli inquirenti hanno avvisato il priore della basilica di San Domenico Maggiore ache dovrà riconoscerne la validità. Ladel dipinto leonardesco era rimasta custodita, almeno fino a marzo scorso, in un ...