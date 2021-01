Ritorno a scuola in Campania, ricorso al Tar per riaprire tutto il primo ciclo (Di martedì 19 gennaio 2021) È stato depositato al Tar un ricorso avverso la Regione Campania in cui si chiede la riapertura delle scuole del primo ciclo. Il ricorso è stato presentato nella giornata di ieri ed è sostenuto da 'Pillole di Ottimismo', dal coordinamento Scuole Aperte e da pediatri, psichiatri infantili e psicologi campani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) È stato depositato al Tar unavverso la Regionein cui si chiede la riapertura delle scuole del. Ilè stato presentato nella giornata di ieri ed è sostenuto da 'Pillole di Ottimismo', dal coordinamento Scuole Aperte e da pediatri, psichiatri infantili e psicologi campani. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno a scuola: a Bologna bus pieni, studenti 'tiepidi' il Resto del Carlino Scuole Sicure, la Regione punta sui test antigenici: si faranno in tutti gli istituti superiori

con una modalità organizzativa già sperimentata in occasione della campagna “Rientro a scuola”, lo scorso settembre. La campagna di screening sarà effettuata con test gratuiti antigenici semi rapidi ...

Gragnano. Ritorno a scuola: "Dal 25 gennaio aule aperte per tutti"

Cimmino apre la scuola a tutti. Dopo le indicazioni di ieri sull’opportunità di riaprire solo la scuola materna, il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino ha “ceduto” alla volontà dei genitori, aprendo anc ...

