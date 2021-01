Ritardo vaccini, Moratti: «Ripartizione anche in base al Pil». Speranza: «Salute non dipende da ricchezza» (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Ritardo nella distribuzione dei vaccini ha spinto la neo assessora alla Sanità lombarda e vicegovernatrice Letizia Moratti ad avanzare una richiesta particolare al commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. La proposta è che si utilizzi una corsia preferenziale nella consegna dei farmaci anti-Covid per le regioni con maggior densità abitativa, più mobilità, fortemente colpite dall’epidemia e che contribuiscono in modo significativo al Pil. In sostanza alla Lombardia. Leggi anche >> Pfizer ritarda le consegne del vaccino, ma non c’è da preoccuparsi: ecco perché Ritardo vaccini, Moratti fa discutere: criteri discriminatori Dopo averne parlato ai capigruppo regionali di maggioranza e opposizione incontrati ieri pomeriggio, lunedì 18 ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilnella distribuzione deiha spinto la neo assessora alla Sanità lombarda e vicegovernatrice Letiziaad avanzare una richiesta particolare al commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri. La proposta è che si utilizzi una corsia preferenziale nella consegna dei farmaci anti-Covid per le regioni con maggior densità abitativa, più mobilità, fortemente colpite dall’epidemia e che contribuiscono in modo significativo al Pil. In sostanza alla Lombardia. Leggi>> Pfizer ritarda le consegne del vaccino, ma non c’è da preoccuparsi: ecco perchéfa discutere: criteri discriminatori Dopo averne parlato ai capigruppo regionali di maggioranza e opposizione incontrati ieri pomeriggio, lunedì 18 ...

