“Ristoranti italiani chiusi, kebabbaro aperto”, ma è un take away italiano in orario regolare per l’asporto (Di martedì 19 gennaio 2021) “Ristoranti italiani chiusi, kebbabbari e bangladini aperti”, questo il grido di protesta lanciato da un utente in diretta su Facebook. Un video, il suo, di quelli tipici dei cittadini che protestano contro le restrizioni anti Covid e lo fanno improvvisandosi reporter di irregolarità e ingiustizie. In questo caso la protesta è indirizzata contro i commercianti stranieri che verrebbero privilegiati rispetto ai ristoratori italiani. L’uomo pubblica da Roma, più precisamente dal quartiere Trastevere. Ecco la sequenza del video che ci interessa: kebabbaro? No, Dar Bruschettaro I nostri lettori romani si sono da subito insospettiti per la rapidità con la quale l’autore del video ha mostrato il “kebabbaro” e hanno fatto le dovute ricerche. La loro attenzione si è concentrata sull’insegna ... Leggi su bufale (Di martedì 19 gennaio 2021) “, kebbabbari e bangladini aperti”, questo il grido di protesta lanciato da un utente in diretta su Facebook. Un video, il suo, di quelli tipici dei cittadini che protestano contro le restrizioni anti Covid e lo fanno improvvisandosi reporter di irregolarità e ingiustizie. In questo caso la protesta è indirizzata contro i commercianti stranieri che verrebbero privilegiati rispetto ai ristoratori. L’uomo pubblica da Roma, più precisamente dal quartiere Trastevere. Ecco la sequenza del video che ci interessa:? No, Dar Bruschettaro I nostri lettori romani si sono da subito insospettiti per la rapidità con la quale l’autore del video ha mostrato il “” e hanno fatto le dovute ricerche. La loro attenzione si è concentrata sull’insegna ...

