Rinnovata la detenzione per Zaki di altri 15 giorni

(Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – È stata rinnovata di altri 15 giorni la detenzione cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere per “sedizione sui social network” dal 7 febbraio scorso. Lo confermano all’agenzia Dire fonti interne all’Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), ong che sta fornendo assistenza legale all’attivista. L’udienza di Zaki – in cui sono stati discussi decine di altri casi – si e svolta domenica, ma la sentenza è stata comunicata soltanto oggi.