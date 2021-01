Ricordate Eva e Morena, le piccole gemelline di Nonno Felice? Dopo 30 anni dalla serie tv, guardate come sono diventate (Di martedì 19 gennaio 2021) Molti ricorderanno la serie tv “Nonno Felice” ed in particolare le gemelline Eva e Morena, di tempo ne è passato. Ormai sono trascorsi quasi 30 anni, da quando la prima puntata di questa serie televisiva, è andata in onda. Per molto tempo, “Nonno Felice”, ha portato l’allegria nelle nostre case. Questa era una serie ben diversa da quelle di oggi e le situazioni della vita familiare erano molto più leggere, rispetto a quelle che siamo ormai abituati a vedere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Play Cult (@mediasetplaycult) Il protagonista della storia era Gino Bramieri, e la sua vita era circondata da tanti personaggi, tra cui le ... Leggi su virali.video (Di martedì 19 gennaio 2021) Molti ricorderanno latv “” ed in particolare leEva e, di tempo ne è passato. Ormaitrascorsi quasi 30, da quando la prima puntata di questatelevisiva, è andata in onda. Per molto tempo, “”, ha portato l’allegria nelle nostre case. Questa era unaben diversa da quelle di oggi e le situazioni della vita familiare erano molto più leggere, rispetto a quelle che siamo ormai abituati a vedere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Play Cult (@mediasetplaycult) Il protagonista della storia era Gino Bramieri, e la sua vita era circondata da tanti personaggi, tra cui le ...

OverlookHotel71 : RT @gigi_nerazzurro: Vedo #penadimorte in trend. Ma puttana eva... Ma come cazzo si fa ad esserci un dibattito sulla pena di morte?! Il bel… - pierpyyyyyyy : RT @Ale_ale_ale789: #prelemi ragazze ma vi ricordate quando dicevano che erano come sorella e fratello e noi che gli chiamavamo marco e Eva… - Maria701526261 : RT @Ale_ale_ale789: #prelemi ragazze ma vi ricordate quando dicevano che erano come sorella e fratello e noi che gli chiamavamo marco e Eva… - Ale_ale_ale789 : #prelemi ragazze ma vi ricordate quando dicevano che erano come sorella e fratello e noi che gli chiamavamo marco e… - lamiaoradaria : Non gli ricordate il vestito di halloween porca eva . -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Eva Vi ricordate lo zio Cesare ne I Cesaroni? Oggi ha 67 anni, la [FOTO] vi commuoverà, “I Cesaroni non dovevano finire” Velvet Gossip Verso il 27 gennaio. Giornata della Memoria/1 Storie per non dimenticare la Shoah

Una biografia di Anne Frank - un lavoro approvato dalla Fondazione Anne Frank di Basilea, titolare dei diritti del Diario - non può non accendere nuovo interesse sulla figura della ragazzina diventata ...

Tempesta d’amore anticipazioni oggi 19 Gennaio: un nuovo amore tra colleghi

Tempesta d’amore: anticipazioni e aggiornamenti della puntata di Domenica 19 Gennaio 2021. Robert rimane senza parole quando vede Vanessa indossare ...

Una biografia di Anne Frank - un lavoro approvato dalla Fondazione Anne Frank di Basilea, titolare dei diritti del Diario - non può non accendere nuovo interesse sulla figura della ragazzina diventata ...Tempesta d’amore: anticipazioni e aggiornamenti della puntata di Domenica 19 Gennaio 2021. Robert rimane senza parole quando vede Vanessa indossare ...