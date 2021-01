Ricerca, arma naturale contro il cancro al fegato: scoperta al Sud il ruolo della glicoproteina Prg-4 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il nostro organismo produce in modo naturale un’arma per combattere i tumori al fegato: ha il nome di una proteina, Proteoglicano-4 (in sigla Prg-4). L’Irccs de Bellis di Castellana (Bari) ha scoperto che aumentandone la presenza – stimolandone l’autoproduzione a livello epatico o somministrandola – aumenta l’efficacia dei farmaci oggi in uso, consentendo al tempo stesso di ridurne i dosaggi con ovvie ricadute in termini di minori effetti collaterali. Quindi, ottimizzando l’efficacia terapeutica, la Ricerca – e’ detto in una nota del De Bellis – segna una innovativa strategia in campo oncologico, tanto da essere stata pubblicata sul Cell Death and Disease (gruppo Nature Publishing Group). “Il Proteoglicano-4 e’ una glicoproteina, cioe’ una proteina con attaccati alcuni zuccheri – ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) Il nostro organismo produce in modoun’per combattere i tumori al: ha il nome di una proteina, Proteoglicano-4 (in sigla Prg-4). L’Irccs de Bellis di Castellana (Bari) ha scoperto che aumentandone la presenza – stimolandone l’autoproduzione a livello epatico o somministrandola – aumenta l’efficacia dei fci oggi in uso, consentendo al tempo stesso di ridurne i dosaggi con ovvie ricadute in termini di minori effetti collaterali. Quindi, ottimizzando l’efficacia terapeutica, la– e’ detto in una nota del De Bellis – segna una innovativa strategia in campo oncologico, tanto da essere stata pubblicata sul Cell Death and Disease (gruppo Nature Publishing Group). “Il Proteoglicano-4 e’ una, cioe’ una proteina con attaccati alcuni zuccheri – ...

infoitsalute : Nuova arma contro il Coronavirus, farmaco già in uso efficace contro l'infezione Sars-CoV-2: è la ricerca dell'Univ… - isearchwithbing : @DaniloGiacobini @Lella562 @matteosalvinimi I populisti non sono dalla parte del popolo, impugnano solo il popolo c… - paolozara_ : Nuova arma contro il Coronavirus, farmaco già in uso efficace contro l'infezione Sars-CoV-2: è la ricerca dell'Un... - scovoleeknow : RT @UniVersoMessina: Nonostante la tragicità della pandemia, il Covid19 ci ha donato una nuova potenziale arma per la cura di molte altre m… - UniVersoMessina : Nonostante la tragicità della pandemia, il Covid19 ci ha donato una nuova potenziale arma per la cura di molte altr… -