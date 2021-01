Riaprono i musei a Firenze, “boccata d’ossigeno” per chi ama l’arte (Di martedì 19 gennaio 2021) FIRENZE – Meglio le riaperture, anche a singhiozzo, che i portoni dei musei chiusi. Non ci sono dubbi per il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Quella permessa dal dpcm nelle regioni gialle e nei giorni feriali “è un enorme boccata d’ossigeno. Per chi può venire, adesso è il momento”, dice nel giorno in cui il giardino di Boboli torna visitabile e dopo aver calendarizzato la ripartenza di palazzo Pitti, domani, e giovedì quella degli Uffizi. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) FIRENZE – Meglio le riaperture, anche a singhiozzo, che i portoni dei musei chiusi. Non ci sono dubbi per il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt. Quella permessa dal dpcm nelle regioni gialle e nei giorni feriali “è un enorme boccata d’ossigeno. Per chi può venire, adesso è il momento”, dice nel giorno in cui il giardino di Boboli torna visitabile e dopo aver calendarizzato la ripartenza di palazzo Pitti, domani, e giovedì quella degli Uffizi.

