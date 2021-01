Riapertura scuole, Conferenza Regioni: «Profondo disagio, convocare Speranza» (Di martedì 19 gennaio 2021) Riapertura scuole – 19 gennaio 2021. La Conferenza delle Regioni ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro della Salute Roberto Speranza sul tema. Secondo le indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, le Regioni si sono trovate concordi su questa strada visto il “Profondo disagio da parte di tutti per come è stata gestita la questione scuola”. leggi qui tutte le news sulla scuola La Conferenza delle Regioni, conclusasi dopo le 22, ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro Speranza al massimo mercoledì, per dirimere la questione della Riapertura dei licei e istituti superiori. “Sulla scuola serve chiarezza. Purtroppo è evidente che con la scuola superiore in ... Leggi su urbanpost (Di martedì 19 gennaio 2021)– 19 gennaio 2021. Ladelleha chiesto all’unanimità la convocazione del ministro della Salute Robertosul tema. Secondo le indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, lesi sono trovate concordi su questa strada visto il “da parte di tutti per come è stata gestita la questione scuola”. leggi qui tutte le news sulla scuola Ladelle, conclusasi dopo le 22, ha chiesto all’unanimità la convocazione del ministroal massimo mercoledì, per dirimere la questione delladei licei e istituti superiori. “Sulla scuola serve chiarezza. Purtroppo è evidente che con la scuola superiore in ...

