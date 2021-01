Riabilitazione cardiologica: all'IRCCS San Raffaele Roma un sistema di Telemetria innovativo per il monitoraggio continuo dei pazienti (Di martedì 19 gennaio 2021) L'IRCCS San Raffaele Roma si dota di un nuovo sistema di monitoraggio per i pazienti ricoverati nel reparto di ‘Cariologia riabilitativa'. Si tratta di una strumentazione che consente di tenere sotto controllo in modo costante il cuore dei degenti ovunque si trovino all'interno dell' istituto di ricerca. Ancora una volta si punta su un impianto all'avanguardia che, in questo caso, utilizza il monitoraggio telemetrico wifi , una tecnologia informatica che permette la costante visualizzazione dell'andamento del ritmo cardiaco e la trascrizione di informazioni direttamente nella cartella clinica informatizzata a lui dedicata. “Questo avviene grazie a 38 telemetri in grado di osservare il ‘comportamento' del cuore del paziente all'interno della struttura ospedaliera in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) L'Sansi dota di un nuovodiper iricoverati nel reparto di ‘Cariologia riabilitativa'. Si tratta di una strumentazione che consente di tenere sotto controllo in modo costante il cuore dei degenti ovunque si trovino all'interno dell' istituto di ricerca. Ancora una volta si punta su un impianto all'avanguardia che, in questo caso, utilizza iltelemetrico wifi , una tecnologia informatica che permette la costante visualizzazione dell'andamento del ritmo cardiaco e la trascrizione di informazioni direttamente nella cartella clinica informatizzata a lui dedicata. “Questo avviene grazie a 38 telemetri in grado di osservare il ‘comportamento' del cuore del paziente all'interno della struttura ospedaliera in ...

