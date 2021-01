Repubblica: Petagna e Mertens in dubbio, Gattuso pensa a Lozano centravanti (Di martedì 19 gennaio 2021) Lozano centravanti? È l’idea che sta accarezzando Rino Gattuso per la Supercoppa di domani contro la Juventus al Mapei Stadium. Scrive Repubblica Napoli che Petagna ha rimediato una contusione al polpaccio contro la Fiorentina: ieri stava un po’ meglio e si è limitato alle terapie. (…) Non ha lesioni. (…) Gattuso lo aspetta e solo se non dovesse farcela, sarebbe costretto a ridisegnare il reparto offensivo. La prima alternativa è Mertens che però contro i viola ha mostrato di essere lontano dalla migliore tenuta per tutti i 90’. Non è da escludere neanche l’ipotesi Lozano che potrebbe agire da punta centrale con l’inserimento di Politano a destra, un po’ come accaduto contro lo Spezia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021)? È l’idea che sta accarezzando Rinoper la Supercoppa di domani contro la Juventus al Mapei Stadium. ScriveNapoli cheha rimediato una contusione al polpaccio contro la Fiorentina: ieri stava un po’ meglio e si è limitato alle terapie. (…) Non ha lesioni. (…)lo aspetta e solo se non dovesse farcela, sarebbe costretto a ridisegnare il reparto offensivo. La prima alternativa èche però contro i viola ha mostrato di essere lontano dalla migliore tenuta per tutti i 90’. Non è da escludere neanche l’ipotesiche potrebbe agire da punta centrale con l’inserimento di Politano a destra, un po’ come accaduto contro lo Spezia. L'articolo ilNapolista.

