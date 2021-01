Repubblica: Juve e Napoli tornano in campo dopo 109 giorni di tensioni e veleni (Di martedì 19 gennaio 2021) dopo 109 giorni di tensioni e veleni domani sera Napoli e Juve torneranno in campo per giocarsi la Supercoppa. I due presidenti, scrive oggi Repubblica, hanno dato il buon esempio e si sono stretti la mano nell’ultima riunione di Lega, ma è chiaro che gli animi sono ancora tesi per la gara non disputata il 4 ottobre che ha portato con sé accuse e strascichi legali terminati con la vittoria del Napoli. La disputa nata ha visto scendere in campo il Napoli contro Lega e Figc che avevano penalizzato la squadra di Gattuso con un 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per non essersi presentata a Torino, prima che ci pensasse il Coni a ristabilire l’ordine e cancellare tutto, stabilendo che la partita ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021)109didomani seratorneranno inper giocarsi la Supercoppa. I due presidenti, scrive oggi, hanno dato il buon esempio e si sono stretti la mano nell’ultima riunione di Lega, ma è chiaro che gli animi sono ancora tesi per la gara non disputata il 4 ottobre che ha portato con sé accuse e strascichi legali terminati con la vittoria del. La disputa nata ha visto scendere inilcontro Lega e Figc che avevano penalizzato la squadra di Gattuso con un 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per non essersi presentata a Torino, prima che ci pensasse il Coni a ristabilire l’ordine e cancellare tutto, stabilendo che la partita ...

napolista : Repubblica: #Juve e #Napoli tornano in campo dopo 109 giorni di tensioni e veleni La finale di #Supercoppa è il pr… - infoitsport : Crosetti (Repubblica): “Vidal? Altro che bacio a stemma Juve, era un morso per…” - fcin1908it : Crosetti (Repubblica): 'Vidal? Altro che bacio a stemma Juve, era un morso per...' - - de_iaiza : @repubblica D’ora in poi credo che Vidal bacerà sempre una maglia juve prima dell’inizio partita a quanto pare gli… - faber65c : Juve smarrita dentro e senza cuore, una sconfitta che sa di resa -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Juve Juventus, solo un trofeo può scacciare i fantasmi su Pirlo La Repubblica