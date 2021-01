Renzi usa gli stessi argomenti (in contemporanea) del “debunker” Salvini (Di martedì 19 gennaio 2021) Stesse argomentazioni, due fonti diverse. Ma l’effetto è lo stesso. Mentre Matteo Salvini al Senato conferma l’ovvio voto no alla fiducia al governo Conte-2, il leader di Italia Viva prosegue nella sua narrazione social da Palazzo Madama prima dell’apertura delle operazioni di voti. E i due, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, hanno mostrato quel diagramma (reale) che mostra come le previsioni di crescita (anzi, decrescita) del nostro Paese siano le peggiori rispetto agli altri 12 grandi Paesi del mondo. LEGGI ANCHE > Bagnai cita Elio e le Storie Tese VIDEO Il leader della Lega, all’inizio del suo intervento a Palazzo Madama per confermare le intenzioni di voto del Carroccio, ha mostrato la prima pagina del Wall Street Journal pubblicata oggi. E lì, anche se non in caratteri cubitali come mostrato da Salvini, compare la tabella con le ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Stesse argomentazioni, due fonti diverse. Ma l’effetto è lo stesso. Mentre Matteoal Senato conferma l’ovvio voto no alla fiducia al governo Conte-2, il leader di Italia Viva prosegue nella sua narrazione social da Palazzo Madama prima dell’apertura delle operazioni di voti. E i due, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, hanno mostrato quel diagramma (reale) che mostra come le previsioni di crescita (anzi, decrescita) del nostro Paese siano le peggiori rispetto agli altri 12 grandi Paesi del mondo. LEGGI ANCHE > Bagnai cita Elio e le Storie Tese VIDEO Il leader della Lega, all’inizio del suo intervento a Palazzo Madama per confermare le intenzioni di voto del Carroccio, ha mostrato la prima pagina del Wall Street Journal pubblicata oggi. E lì, anche se non in caratteri cubitali come mostrato da, compare la tabella con le ...

