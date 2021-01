Renzi lasci stare la scuola | il suo governo ha scritto la peggiore riforma che la storia ricordi

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva nel suo discorso insiste sullacome fattore dirimente, come uno dei tre fattori scatenanti di questa crisi incomprensibile. Sottolinea, puntualizza quanta voglia di fare aveva a marzo, quando in piena pandemia voleva mettersi a lavorare per riportare i ragazzi a, forse anche prima della fine dell’anno scolastico. Una cosa è importante ricordare ae al suo partito, a futura memoria. Insegnanti, presidi e quanti si occupano diper studio considerano la sua, la cosiddetta “Buona”, ladella. Perché quella della Gelmini non era una, era una punizione, diciamo così. Ma l’applicazione messa dal, ai tempi, ...

Il Messaggero

Sotto 154 voti sarà una vittoria piccola piccola, piena di incognite. Da 156 in su un primo significativo passo in avanti, verso una maggioranza più larga e un nuovo governo ...