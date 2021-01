Renzi ha sbagliato, ma anche gli altri leader… La crisi di governo secondo i dati Swg (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri la fiducia alla Camera, oggi quella al Senato per il governo Conte II investito dalla crisi per l’uscita di Italia Viva dalla coalizione di maggioranza. Ma cosa pensano gli italiani della crisi di governo di questi giorni? Swg con il suo ultimo “radar” ha intercettato i cittadini per chiedere loro, nella consueta rilevazione settimanale, una opinione sugli ultimi accadimenti politici del Paese. Una larga maggioranza di italiani si mostra critica nei confronti dell’iniziativa di Matto Renzi che rischia di far cadere il governo in carica. Pochi, infatti, auspicano le elezioni e in questo clima di emergenza e incertezza prevale la richiesta di stabilità. Non mancano però le critiche all’esecutivo di Giuseppe Conte. Soprattutto sottolineano mancanza di dialogo e disponibilità a ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri la fiducia alla Camera, oggi quella al Senato per ilConte II investito dallaper l’uscita di Italia Viva dalla coalizione di maggioranza. Ma cosa pensano gli italiani delladidi questi giorni? Swg con il suo ultimo “radar” ha intercettato i cittadini per chiedere loro, nella consueta rilevazione settimanale, una opinione sugli ultimi accadimenti politici del Paese. Una larga maggioranza di italiani si mostra critica nei confronti dell’iniziativa di Mattoche rischia di far cadere ilin carica. Pochi, infatti, auspicano le elezioni e in questo clima di emergenza e incertezza prevale la richiesta di stabilità. Non mancano però le critiche all’esecutivo di Giuseppe Conte. Soprattutto sottolineano mancanza di dialogo e disponibilità a ...

Conte punta ai centristi e a Forza Italia (sul piatto ha messo il proporzionale). Sul piatto, per centristi e Forza Italia, Conte ha messo la legge elettorale di tipo proporzionale. Per il premier una ...

In questi giorni di forte incertezza politica si dividono le opinioni dei modenesi in merito al terremoto nel Governo innescato da Matteo Renzi. Il quesito che scalda le strade del centro nella fredda ...

