Renzi e l'ossessione per il Mes. Tutti i falsi miti sui prestiti per la sanità propinati dal leader di Italia Viva

Quella di Matteo Renzi per i 36 miliardi di euro di prestiti del Meccanismo europeo di stabilità è diventata una vera ossessione. Come in tutte le ossessioni la realtà si piega ai pensieri dell'ossessionato. Invocati come la panacea di qualsiasi male che affligge al paese, i soldi del Mes andrebbero presi "perché ci sono 80mila morti" e perché "ci farebbero risparmiare". Nessuna di queste considerazioni ha senso. In Europa in realtà del Mes non parla più nessuno. Anzi, se ne parla ma per l'ipotesi di chiuderlo, visto che a causa delle sue caratteristiche e delle sue passate esperienze nessun paese sia azzarda più a farvi ricorso. Con o senza condizionalità i prestiti del Mes sono politicamente tossici. "Germania e Francia non ne hanno bisogno" – Di fronte all'obiezione che nessuno stato ha fatto ricorso ai fondi Mes ...

