Renzi “Conte pur di restare ha cambiato tre maggioranze”

ROMA (ITALPRESS) – "Lei, signor presidente, pur di restare dov'è ha cambiato la terza maggioranza diversa, ci risparmi la cosa che l'agenda di Biden è la nostra agenda, dopo aver detto che era l'agenda Trump la nostra agenda, lei deve rappresentare l'Italia". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della discussione generale al termine delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Lei non può cambiare le idee per mantenere la poltrona", ha aggiunto."Non è il momento di aprire una crisi? Questo è il momento per decidere, ora o mai più si può fare la discussione, ora ci giochiamo il futuro – ha sottolineato l'ex premier -. Domani con Biden si apre una nuova pagina, questo è l'anno del G20, ora o mai più perchè gli studenti devono tornare a scuola, la scuola è il punto da cui ...

