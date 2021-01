Renzi | Conte da Trump a Biden per mantenere la poltrona

(Di martedì 19 gennaio 2021) Viene il dubbio che il presidente del Consiglio non abbia delle idee da difendere, ma abbia unada difendere, afferma il senatore fiorentino

petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - NicolaPorro : Molla i servizi segreti. E su questo Renzi porta a casa una vittoria. #Conte - andreapurgatori : La politica sa leggere e andare oltre l’insulto? Meglio il mercato umiliante dei senatori oppure la lungimiranza ch… - romanino48 : RT @Joe911S: Ringraziamo dei tagli fatti alla Sanità da: Letta 8.4 mld nel 2014 Renzi 16.6 mld nel 2015-2017 Gentiloni 3.… - Danae0308 : RT @carutig: Renzi che attacca Conte per il voto della polverini dopo aver governato con Alfano e Verdini. Vale tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Conte

L’ex moglie di Conte, Valentina Fico, dopo il discorso del premier alla Camera: «Una crisi al buio ora non possiamo permettercela» ...Facebook Shares “321 voti a favore, ben oltre la maggioranza assoluta, che comunque oggi non serviva per la fiducia”. E’ quanto fanno notare fonti di governo all’Adnkronos, a proposito dell’esito del ...