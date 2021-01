Regione Lombardia, parla il soldato Gallera: “Io, il più votato di tutti” (Di martedì 19 gennaio 2021) MILANO – “Finisco il mio turno di guardia e torno ad occuparmi in maniera diversa del mandato che mi hanno conferito. Io sono il consigliere più votato di tutti i partiti di tutta la regione, dopo sei anni in giunta torno a fare il legislatore, come nel 2013?. E’ un giorno speciale per Giulio Gallera, ex assessore al Welfare più famoso d’Italia, che torna a Palazzo Pirelli da consigliere dopo sei anni di assessorato, prima sotto la guida del governatore Roberto Maroni, chiamato in sostituzione di Mario Mantovani nel 2016. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) MILANO – “Finisco il mio turno di guardia e torno ad occuparmi in maniera diversa del mandato che mi hanno conferito. Io sono il consigliere più votato di tutti i partiti di tutta la regione, dopo sei anni in giunta torno a fare il legislatore, come nel 2013?. E’ un giorno speciale per Giulio Gallera, ex assessore al Welfare più famoso d’Italia, che torna a Palazzo Pirelli da consigliere dopo sei anni di assessorato, prima sotto la guida del governatore Roberto Maroni, chiamato in sostituzione di Mario Mantovani nel 2016.

