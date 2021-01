Reggio Calabria, possibile rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano (Di martedì 19 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – Potrebbero slittare le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria previste per domenica 24 gennaio. La notizia è stata comunicata oggi dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà a seguito di un invito del Cts, giunto all’ente nella tarda serata di ieri per posticipare la data.“Valuteremo entro 48 ore questa ipotesi, confrontandoci anche con gli altri consiglieri”, ha affermato Falcomatà nel corso della presentazione delle due liste a suo sostegno: Democratici insieme e S’intesi. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è fare svolgere il turno elettorale, che coinvolge circa mille amministratori pubblici, nella massima sicurezza e in ottemperanza alle normative di contenimento del virus. Sull’argomento ho sentito anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia”.“Proprio per questo – ha concluso il sindaco – istituiremo complessivamente tre seggi, uno a Reggio Calabria a palazzo Alvaro, uno a Locri e uno a Palmi”. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – Potrebbero slittare le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria previste per domenica 24 gennaio. La notizia è stata comunicata oggi dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà a seguito di un invito del Cts, giunto all’ente nella tarda serata di ieri per posticipare la data.“Valuteremo entro 48 ore questa ipotesi, confrontandoci anche con gli altri consiglieri”, ha affermato Falcomatà nel corso della presentazione delle due liste a suo sostegno: Democratici insieme e S’intesi. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è fare svolgere il turno elettorale, che coinvolge circa mille amministratori pubblici, nella massima sicurezza e in ottemperanza alle normative di contenimento del virus. Sull’argomento ho sentito anche il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia”.“Proprio per questo – ha concluso il sindaco – istituiremo complessivamente tre seggi, uno a Reggio Calabria a palazzo Alvaro, uno a Locri e uno a Palmi”.

La Corte di Appello di Reggio Calabria (composta dai magistrati: Dott. Filippo Leonardo, Presidente. e Dott.sse Concettina Garreffa ed Adriana Trapani, Consiglieri) ha accolto la dichiarazione di ricu ...

Covid, "Calo morti con trattamento vitamina D": nello studio anche ricercatori calabresi

Reggio Calabria - Il trattamento con la vitamina D in pazienti con comorbidità fa diminuire i decessi e i trasferimenti in terapia intensiva. Lo studio, che evidenzia scientificamente l'effettivo ruol ...

