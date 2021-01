Red carpet | va bene anche in tuta come Elettra Lamborghini o in casa come Anne Hathaway

Leggi su velvetmag

(Di martedì 19 gennaio 2021) I prossimi potrebbero essere,se in forma anomala, quelli di Sanremo e poi degli Oscar. Dopo quasi un anno senza redora le grandi kermesse internazionali stanno mettendo a punto soluzioni alternative per stendere un tappeto rosso a prova di Covid. Soluzioni già sperimentate, ad esempio, da Netflix. In occasione dell’uscita dell’ultima stagione di The Crown il colosso è arrivato a spedire adel cast un kit con fondale e tappetto rosso per ricreare home-made l’irrinunciabile e super glamour foto di rito. Nel frattempo c’èchi,, sceglie di brillare perfino ine chi,, ricrea la magia del ...