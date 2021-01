Recovery Plan, Santalucia (Anm): “Tre miliardi per la giustizia. Grande opportunità per la modernizzazione dei processi” (Di martedì 19 gennaio 2021) Quasi tre miliardi di euro per il sistema giustizia. Il Recovery Plan rappresenta “una Grande opportunità per imprimere una accelerazione ai programmi di modernizzazione dei processi, civili e penali, e per avviare a soluzione vecchi problemi che da anni vedono in affanno l’intero settore”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia. Nella drammaticità del momento, ha aggiunto il numero uno dell’Anm, “un intervento, anche finanziario, così rilevante è motivo di razionale ottimismo per il prossimo futuro”. “Va considerata con favore la parte del piano dedicata all’ufficio per il processo. La previsione di un consistente programma assunzionale – afferma ancora Santaluce -, di circa 16000 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Quasi tredi euro per il sistema. Ilrappresenta “unaper imprimere una accelerazione ai programmi didei, civili e penali, e per avviare a soluzione vecchi problemi che da anni vedono in affanno l’intero settore”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe. Nella drammaticità del momento, ha aggiunto il numero uno dell’Anm, “un intervento, anche finanziario, così rilevante è motivo di razionale ottimismo per il prossimo futuro”. “Va considerata con favore la parte del piano dedicata all’ufficio per il processo. La previsione di un consistente programma assunzionale – afferma ancora Santaluce -, di circa 16000 ...

