Recensione Scott Pilgrim vs The World: The Game. Insert Coin! (Di martedì 19 gennaio 2021) Recensione Scott Pilgrim vs The World: The Game. Un Beat'm up come non se ne vedevano da tempo. Un titolo che non solo consigliamo di recuperare, ma che esortiamo a prendere proprio nella versione della ammiraglia di Nintendo! Vediamo insieme il lavoro fatto da Ubisoft per far riemergere un titolo che aveva bisogno di riuscire fuori! Era il 2010, Ubisoft Montreal confezionava Scott Pilgrim vs The World: The Game per Xbox 360 e per Playstation 3. Un titolo più che valido ma che venne tolto dagli shop nel 2014 (era uscito esclusivamente in versione digitale). Nato dalla matita di Bryan Lee O'Malley nel 2004, e proseguito fino al 2010, parla di un semplice ragazzo fragile e sensibile (oltre che paranoico) di ventitré anni, bassista ...

