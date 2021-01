Real Madrid, Raul positivo al Covid (Di martedì 19 gennaio 2021) Raul Gonzalez Blanco, leggenda del Real Madrid e allenatore del Castilla, è risultato positivo al coronavirus. Il tecnico spagnolo è asintomatico ed è stato subito isolato e messo in quarantena. Foto: Sito uff. Real L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021)Gonzalez Blanco, leggenda dele allenatore del Castilla, è risultatoal coronavirus. Il tecnico spagnolo è asintomatico ed è stato subito isolato e messo in quarantena. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #SergioRamos, il #RealMadrid e un rinnovo che stenta ad arrivare | #calciomercato - amirul_LUHG : Arsenal Manchester Utd Inter Milan Real Madrid Udinese Lazio - iwannnabeyours : RT @givemelove_24: Ho letto che Barcellona, Real Madrid e Bayern hanno mostrato interesse per Barella Beh se è vero, potete attaccarvi a s… - Viglianesi_S : @onestidal1908 E io che mi ero illuso di comprare il Real Madrid per farlo giocare in Lega pro. - toravon_ : quindi di bala al real madrid azz -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, si punta al rinnovo di Benzema. Il giocatore però non esclude l'addio in estate TUTTO mercato WEB Alaba al Real: il contratto è choc. Milik, 48 ore per la firma

Nessuna sorpresa: David Alaba, esterno austriaco del Bayern, è virtualmente del Real Madrid. Nei giorni scorsi, infatti, il laterale ha svolto e superato le visite mediche con ...

LaLiga: Siviglia in campo per la 19/ma giornata

Real Madrid-Athletic 3-1 giocata il 15 dicembre Barcellona-Real Sociedad 2-1 giocata il 16 dicembre Real Valladolid-Elche alle 19 Cádice-Levante Alavés-Siviglia ore 21:30 Getafe-Huesca mercoledì ore 1 ...

Nessuna sorpresa: David Alaba, esterno austriaco del Bayern, è virtualmente del Real Madrid. Nei giorni scorsi, infatti, il laterale ha svolto e superato le visite mediche con ...Real Madrid-Athletic 3-1 giocata il 15 dicembre Barcellona-Real Sociedad 2-1 giocata il 16 dicembre Real Valladolid-Elche alle 19 Cádice-Levante Alavés-Siviglia ore 21:30 Getafe-Huesca mercoledì ore 1 ...