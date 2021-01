Real Madrid, è fatta per Alaba che ha svolto le visite mediche (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Real Madrid ha trovato l'accordo con David Alaba , Secondo lo spagnolo Marca il difensore del Bayern giocherà con il club capitolino per le prossime quattro stagioni. Lo stipendio sostanzioso è stimato in 11 milioni di euro all'anno. Secondo il quotidiano iberico, David Alaba, il Real Madrid ha bruciato sul tempo Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea e Liverpool. Alaba avrebbe anche già svolto e superato le visite mediche. caption id="attachment 873827" align="alignnone" width="1024" Alaba (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilha trovato l'accordo con David, Secondo lo spagnolo Marca il difensore del Bayern giocherà con il club capitolino per le prossime quattro stagioni. Lo stipendio sostanzioso è stimato in 11 milioni di euro all'anno. Secondo il quotidiano iberico, David, ilha bruciato sul tempo Manchester City, Paris Saint-Germain, Chelsea e Liverpool.avrebbe anche giàe superato le. caption id="attachment 873827" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.

