Real Madrid, dalla Spagna sono sicuri: è fatta per Alaba in estate (Di martedì 19 gennaio 2021) La stampa spagnola, Marca in testa, non ha dubbi e conferma il nuovo colpo del Real Madrid, che dall’1 luglio potrà contare anche su un rinforzo come David Alaba, in arrivo dal Bayern Monaco. Il difensore, che può essere schierato sia da centrale che da terzino sinistro, è in uscita dai bavaresi e sembra ormai chiuso positivamente l’acquisto da parte dei blancos. Il giocatore austriaco avrebbe già superato le visite mediche e accettato un contratto quadriennale da 11 milioni a stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) La stampa spagnola, Marca in testa, non ha dubbi e conferma il nuovo colpo del, che dall’1 luglio potrà contare anche su un rinforzo come David, in arrivo dal Bayern Monaco. Il difensore, che può essere schierato sia da centrale che da terzino sinistro, è in uscita dai bavaresi e sembra ormai chiuso positivamente l’acquisto da parte dei blancos. Il giocatore austriaco avrebbe già superato le visite mediche e accettato un contratto quadriennale da 11 milioni a stagione. SportFace.

TuttoMercatoWeb : Colpo Real Madrid, è fatta per David Alaba dal Bayern. Arriverà in estate, contratto da 11 milioni - tancredipalmeri : BOMBA! Il Real Madrid ha preso Alaba! 11m€ all’anno dalla prossima estate, ha già passato le visite mediche! - DiMarzio : #SergioRamos, il #RealMadrid e un rinnovo che stenta ad arrivare | #calciomercato - StatusSymbol2 : @ArrigoFu Terzo club più titolato al mondo dietro Real Madrid e Al Ahly. - CinqueNews : Calciomercato: fatta per Alaba al Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, si punta al rinnovo di Benzema. Il giocatore però non esclude l'addio in estate TUTTO mercato WEB Odriozola, niente regali da Madrid. Il Real chiede 20 milioni per l’esterno classe 1995

Il Real nonostante Odriozola non stia trovando grandissimi spazi, non ha intenzione di lasciarlo partire senza monetizzare. Il prezzo è 20 milioni di euro.

