Rampage – Furia animale: trama, cast, trailer e streaming del film (Di martedì 19 gennaio 2021) Rampage – Furia animale: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1 Questa sera, martedì 19 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda il film Rampage – Furia animale, in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Brad Peyton e basata sull’omonimo videogioco degli anni Ottanta prodotto da Midway Games. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Rampage – Furia animale? Ecco tutto quello che c’è da sapere. trama Il primatologo Davis Okoye ha un profondo legame con George, un intelligente gorilla albino, che cura sin da quando, ancora cucciolo, lo ha salvato dai ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021): tutto quello che c’è da sapere sulsu Italia 1 Questa sera, martedì 19 gennaio 2021, su Italia 1 va in onda il, in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Brad Peyton e basata sull’omonimo videogioco degli anni Ottanta prodotto da Midway Games. Ma qual è la, il, ile dove vedere in? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Il primatologo Davis Okoye ha un profondo legame con George, un intelligente gorilla albino, che cura sin da quando, ancora cucciolo, lo ha salvato dai ...

FrameSeven7 : #Tv: 19/01, in prima serata: #Tonya, #Rampage - Furia Animale, #LaPrimaCosaBella, #CodiceSwordfish, #SwingKids - Gi… - Astralus : Stasera in tv: “Rampage – Furia Animale” su Italia 1 - zazoomblog : Rampage: furia animale- Video su Italia 1 il film con The Rock (oggi 19 gennaio) - #Rampage: #furia #animale-… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda #Rampage - Furia animale, il film con @TheRock ispirato all'omonimo videogio… - zazoomblog : Rampage Furia animale film stasera in tv 19 gennaio: cast trama streaming - #Rampage #Furia #animale #stasera -