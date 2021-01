Racing club, Lisandro Lopez ai saluti: “Ho dato tutto per questa maglia. Futuro? Non ho intenzione di smettere” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lisandro Lopez dopo 5 anni ha annunciato l'addio per la seconda volta al Racing club.VIDEO Flamengo, Adriano e la Copa Libertadores: il brasiliano in lacrime durante i festeggiamentiIl Licha ha parlato in conferenza stampa è ha confermato quanto era trapelato lunedì sera. L'attaccante argentino lascerà il Racing per approdare con ogni probabilità negli Atlanta United in Mls.L'ex giocatore di Porto e Lione si è lasciato andare mostrando grande attaccamento alla maglia: "Sono qui per annunciare la mia partenza dal club. Concludo la mia seconda tappa dopo cinque anni meravigliosi con momenti spettacolari, altri meno buoni. È un momento in cui c'è la stanchezza e l'esaurimento fisico, e soprattutto mentale, ho deciso di finire questa ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021)dopo 5 anni ha annunciato l'addio per la seconda volta al.VIDEO Flamengo, Adriano e la Copa Libertadores: il brasiliano in lacrime durante i festeggiamentiIl Licha ha parlato in conferenza stampa è ha confermato quanto era trapelato lunedì sera. L'attaccante argentino lascerà ilper approdare con ogni probabilità negli Atlanta United in Mls.L'ex giocatore di Porto e Lione si è lasciato andare mostrando grande attaccamento alla: "Sono qui per annunciare la mia partenza dal. Concludo la mia seconda tappa dopo cinque anni meravigliosi con momenti spettacolari, altri meno buoni. È un momento in cui c'è la stanchezza e l'esaurimento fisico, e sopratmentale, ho deciso di finire...

Petrucci firma con il Moto Club Spoleto

Il Moto Club Spoleto cala il tris d’assi nel Motomondiale, con il derby in MotoGp . Per i 100 anni di storia , il club della Città ...

Castelnuovo Vomano torna in testa:+2 su Campobasso, l’inarrestabile Rieti e San Nicolò, ko a Genzano

In questa 12a giornata 3 gare (Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio, Tolentino-Campobasso e Vastogirardi-F.C. Matese) rinviate per covid. La neopromossa squadra castellaltese (al 7°successo stagio ...

