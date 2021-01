Rabbino: “Vaccino anti-covid rende gay. Abbiamo le prove” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Rabbino ultraortodosso israeliano Daniel Asor afferma: “Il Vaccino anti-covd vi farà diventare gay, ne Abbiamo le prove”. L’affermazione, la nuova falsa teoria del complotto, è stata pronunciata dal Rabbino durante un sermone. Asor afferma di essere convinto e di avere le prove che il Vaccino sia l’arma con cui un governo maligno vorrebbe stabilire Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilultraortodosso israeliano Daniel Asor afferma: “Il-covd vi farà diventare gay, nele”. L’affermazione, la nuova falsa teoria del complotto, è stata pronunciata daldurante un sermone. Asor afferma di essere convinto e di avere leche ilsia l’arma con cui un governo maligno vorrebbe stabilire

