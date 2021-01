Qui era giovanissimo oggi è tra i conduttori più apprezzati della tv Lo avete riconosciuto?

Leggi su virali.video

(Di martedì 19 gennaio 2021) Siete riusciti ad identificare immediatamente il mitico Carlo Conti, in questa foto di tanti anni fa? Il famoso conduttore televisivo è sicuramente uno dei più amati del panorama tv italiano. Carlo ha esorditonel mondo delle trasmissioni, cominciando la sua carriera in alcune radio private fiorentine, verso la fine degli anni ’70. In seguito, lui stesso, in compagnia di alcuni amici fondò Radio Firenze Nova nel 1977 e l’anno successivo ha intrapreso la sua carriera da DJ. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Play Cult (@mediasetplaycult) All’inizio degli anni ottanta dirige alcuni programmi radio proprio presentando “Un Ciak per artisti di domani”, conosce Leonardo Pieraccioni, con cui, alcuni anni dopo crea delle trasmissioni comiche, come “Succo D’Arancia”. I due si uniranno anche a Giorgio ...