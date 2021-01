Quel "sogno d'amore" letale che uccise la prof Gloria Rosboch (Di martedì 19 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Quattro anni fa la professoressa Gloria Rosboch veniva strangolata e gettata in una cisterna. "Un sogno d'amore finito in truffa sentimentale", spiega a ilGiornale.it la psicoterapeuta Amalia Prunotto Il 19 febbraio del 2016, all'interno di una vasca di scolo a Rivara, in località Rossetti nel Canavese, viene rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Si tratta di Gloria Rosboch, insegnante 49enne di Castellamonte (Torino), della quale si erano perse le tracce dal 13 gennaio. La vittima era stata gettata in un pozzo da Gabriele Defillippi, ex studente di 22 anni, che aveva estorto alla professoressa circa 187mila euro con la promessa mendace di un futuro insieme ad Antibes in Costa Azzurra, per poi ammazzarla. Una ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Quattro anni fa laessoressaveniva strangolata e gettata in una cisterna. "Und'finito in truffa sentimentale", spiega a ilGiornale.it la psicoterapeuta Amalia Prunotto Il 19 febbraio del 2016, all'interno di una vasca di scolo a Rivara, in località Rossetti nel Canavese, viene rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Si tratta di, insegnante 49enne di Castellamonte (Torino), della quale si erano perse le tracce dal 13 gennaio. La vittima era stata gettata in un pozzo da Gabriele Defillippi, ex studente di 22 anni, che aveva estorto allaessoressa circa 187mila euro con la promessa mendace di un futuro insieme ad Antibes in Costa Azzurra, per poi ammazzarla. Una ...

Quattro anni fa la professoressa Gloria Rosboch veniva strangolata e gettata in una cisterna. "Un sogno d'amore finito in truffa sentimentale".

