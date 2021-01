Quanti vaccini sono stati fatti in Italia? I dati aggiornati in tempo reale (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è una data “simbolica” che tutti ricorderemo, una data che ha segnato l’inizio di una nuova era. Una data che ha infuso speranza e che ci ha fatto chiudere il 2020, un anno tutto da dimenticare, con un ottimismo in più. Il 27 dicembre scorso sono partite le prime vaccinazioni anche in Italia, ma Quanti Italiani sono stati vaccinati finora? In Quanti hanno ricevuto la prima dose? E quali sono i numeri? Leggi anche: Ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» Stando ai dati riportati ieri sera , lunedì 18 gennaio, sono state somministrate finora 1.123.021 dosi. In particolar modo, sono stati vaccinati 834.279 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) C’è una data “simbolica” che tutti ricorderemo, una data che ha segnato l’inizio di una nuova era. Una data che ha infuso speranza e che ci ha fatto chiudere il 2020, un anno tutto da dimenticare, con un ottimismo in più. Il 27 dicembre scorsopartite le prime vaccinazioni anche in, manivaccinati finora? Inhanno ricevuto la prima dose? E qualii numeri? Leggi anche: Ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» Stando airiportati ieri sera , lunedì 18 gennaio,state somministrate finora 1.123.021 dosi. In particolar modo,vaccinati 834.279 ...

ladyonorato : È semplicemente ripugnante vedere quanti colleghi al Parlamento Europeo mentano spudoratamente in plenaria parlando… - GianniVezzani1 : RT @ladyonorato: È semplicemente ripugnante vedere quanti colleghi al Parlamento Europeo mentano spudoratamente in plenaria parlando di “va… - GirolamoMaggio : RT @ladyonorato: È semplicemente ripugnante vedere quanti colleghi al Parlamento Europeo mentano spudoratamente in plenaria parlando di “va… - CorriereCitta : Quanti #vaccini sono stati fatti in Italia? I dati aggiornati in tempo reale - GeomLomasto : RT @ladyonorato: È semplicemente ripugnante vedere quanti colleghi al Parlamento Europeo mentano spudoratamente in plenaria parlando di “va… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti vaccini Guida al vaccino Covid: come, dove e quando La Repubblica Covid, verso un "vaccino jolly": protegge da tutti i coronavirus

È in via di sviluppo un “vaccino jolly” anti Covid. Funzionerebbe non solo contro il Sars-Cov-2, il virus responsabile della pandemia iniziata ...

"Pronti a vie legali"

"Non solo tagliano le forniture, ma decidono le quote per regione. È incomprensibile, oltre che vergognoso. Ho chiesto all'avvocatura un parere, per capire se ci sia margine per tutelare i veneti anch ...

È in via di sviluppo un “vaccino jolly” anti Covid. Funzionerebbe non solo contro il Sars-Cov-2, il virus responsabile della pandemia iniziata ..."Non solo tagliano le forniture, ma decidono le quote per regione. È incomprensibile, oltre che vergognoso. Ho chiesto all'avvocatura un parere, per capire se ci sia margine per tutelare i veneti anch ...