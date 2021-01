Quanti sono al momento i voti di fiducia certi per Conte al Senato (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Penso che oggi ci saranno 158 voti a favore del premier Conte". È il pronostico che fa Bruno Tabacci a poche ore dal voto di fiducia al Senato. Ma il pallottoliere, e i calcoli in continuo aggiornamento di chi si sta occupando da giorni del dossier, spingono in queste ore la maggioranza ad essere meno ottimista. Cautela trapela soprattutto dal Pd. Al momento, i voti certi a sostegno dell'esecutivo sono 152. Quindi, 9 voti sotto la soglia della maggioranza assoluta che, va ribadito, non occorre raggiungere; ma per governo e giallorossi l'obiettivo sperato sarebbe quello di incassare almeno 158 voti (fonti parlamentari di maggioranza sostengono che i sì sarebbero 157). Un traguardo che abbasserebbe il distacco ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Penso che oggi ci saranno 158a favore del premier". È il pronostico che fa Bruno Tabacci a poche ore dal voto dial. Ma il pallottoliere, e i calcoli in continuo aggiornamento di chi si sta occupando da giorni del dossier, spingono in queste ore la maggioranza ad essere meno ottimista. Cautela trapela soprattutto dal Pd. Al, ia sostegno dell'esecutivo152. Quindi, 9sotto la soglia della maggioranza assoluta che, va ribadito, non occorre raggiungere; ma per governo e giallorossi l'obiettivo sperato sarebbe quello di incassare almeno 158(fonti parlamentari di maggioranza sostengono che i sì sarebbero 157). Un traguardo che abbasserebbe il distacco ...

