Puntate finali de Il Segreto, Marta rischia la vita, il motivo (Di martedì 19 gennaio 2021) Rosa deciderà di seguire i consigli di donna Begona, i quali potrebbero celare dei messaggi nascosti. Tra questi potrebbe esserci una sorta di “omicidio nascosto”? Dalle anticipazioni de Il Segreto apprendiamo che qualcosa di negativo sta per accadere nei confronti di Marta, ma riuscirà a salvarsi. Cosa deciderà di fare Adolfo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle battute finali della soap. Anticipazioni Il Segreto, la convinzione di Rosa Nelle prossime Puntate de Il Segreto, Rosa continua a mostrarsi mentalmente instabile! La giovane Solozabal nutrirà una gelosia sempre più forte nei confronti di Marta, infatti sarà convinta del fatto che l’amore tra lei e Adolfo non si sia mai spento. Perciò, affinché si evitasse qualsiasi tipo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021) Rosa deciderà di seguire i consigli di donna Begona, i quali potrebbero celare dei messaggi nascosti. Tra questi potrebbe esserci una sorta di “omicidio nascosto”? Dalle anticipazioni de Ilapprendiamo che qualcosa di negativo sta per accadere nei confronti di, ma riuscirà a salvarsi. Cosa deciderà di fare Adolfo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle battutedella soap. Anticipazioni Il, la convinzione di Rosa Nelle prossimede Il, Rosa continua a mostrarsi mentalmente instabile! La giovane Solozabal nutrirà una gelosia sempre più forte nei confronti di, infatti sarà convinta del fatto che l’amore tra lei e Adolfo non si sia mai spento. Perciò, affinché si esse qualsiasi tipo ...

