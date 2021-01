Pulizia del porto, M5S: 'Competenza non del Comune ma dell'Autorità portuale' (Di martedì 19 gennaio 2021) Il caso della Pulizia del porto, che tra l'altro versa in condizioni di degrado, era stato sollevato a settembre dal gruppo consiliare del M5s. 'In un'interrogazione - spiega il primo firmatario ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 19 gennaio 2021) Il casodel, che tra l'altro versa in condizioni di degrado, era stato sollevato a settembre dal gruppo consiliare del M5s. 'In un'interrogazione - spiega il primo firmatario ...

emergenzavvf : D’inverno sono frequenti gli incendi delle canne fumarie: i #vigilidelfuoco RACCOMANDANO SEMPRE UNA PULIZIA ACCURAT… - Emrys77 : RT @giuslit: Detto così, senza alcuna vergogna. Ormai hanno perso ogni pudore. Indegni kapò che pensano di salvarsi. Non sanno che la puliz… - alex_antony17 : RT @giuslit: Detto così, senza alcuna vergogna. Ormai hanno perso ogni pudore. Indegni kapò che pensano di salvarsi. Non sanno che la puliz… - Sole63951735 : RT @PrincipessaDemo: Io ripubblico con pulizia ??????? Sorry not sorry ?????? Lavaggio del cervello in corso ?? povera Zeynep ?????? #DogdugunEvKa… - demetozdemir262 : RT @PrincipessaDemo: Io ripubblico con pulizia ??????? Sorry not sorry ?????? Lavaggio del cervello in corso ?? povera Zeynep ?????? #DogdugunEvKa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pulizia del Pulizia del porto, M5S: "Competenza non del Comune ma dell'Autorità portuale" CataniaToday L’America si prepara domani all’Inauguration Day con Joe Biden che si insedia alla Casa Bianca blindata

WASHINGTON- Domani 20 gennaio alle 17,30 ora italiana si terrà l'Inauguration Day 2021 con Joe Biden che giura da presidente davanti al giudice della Corte Suprema John Roberts. Poco dopo tocca a Kama ...

Il caso di via Cernisone «Sistemare il degrado»

Una settimana di tempo è quanto resta alla società Domenico Menegolli, intestataria del cantiere edile presente in via Cernisone a... Scopri di più ...

WASHINGTON- Domani 20 gennaio alle 17,30 ora italiana si terrà l'Inauguration Day 2021 con Joe Biden che giura da presidente davanti al giudice della Corte Suprema John Roberts. Poco dopo tocca a Kama ...Una settimana di tempo è quanto resta alla società Domenico Menegolli, intestataria del cantiere edile presente in via Cernisone a... Scopri di più ...