Puglia, vaccino: verso le sessantamila dosi, iniziata la seconda somministrazione. Rallenta ancora la fornitura per l’Italia Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus. Incredibile richiesta Moratti (Lombardia): distribuire le dosi secondo il Pil regionale. Lacarra: molto colpito (Di martedì 19 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. Ieri arrivate in Italia circa trecentomila dosi in meno rispetto al previsto. Dura contestazione del commissario Arcuri, secondo Pfizer-BioNTech fra oggi e domani altre forniture. Scrive Marco Lacarra, segretario PD+d della Puglia: Sono profondamente colpito dalle parole della Vicepresidente della Regione della Lombardia Letizia Moratti” lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra. “Non è accettabile che, persino quando si tratta della Salute dei cittadini italiani, la Lombardia pretenda di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Immagine diffusa dal. Ieri arrivate in Italia circa trecentomilain meno rispetto al previsto. Dura contestazione del commissario Arcuri,Pfizer-BioNTech fra oggi e domani altre forniture. Scrive Marco, segretario PD+d: Sono profondamentedalle paroleVicepresidenteRegioneLetizia” lo afferma il Segretario del PDOn. Marco. “Non è accettabile che, persino quando si trattadei cittadini italiani, lapretenda di ...

