Puglia, vaccino: verso le sessantamila dosi, iniziata la seconda somministrazione Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus. Incredibile richiesta Moratti (Lombardia): distribuire le dosi secondo il Pil regionale. Lacarra: molto colpito (Di martedì 19 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. Scrive Marco Lacarra, segretario PD+d della Puglia: Sono profondamente colpito dalle parole della Vicepresidente della Regione della Lombardia Letizia Moratti” lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra. “Non è accettabile che, persino quando si tratta della Salute dei cittadini italiani, la Lombardia pretenda di vantare dei crediti in virtù delle sue performance economiche. Non è accettabile peraltro che se ne parli in relazione alla già delicata vicenda dei vaccini anti-Covid. La priorità per il Paese intero deve essere ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Immagine diffusa dal. Scrive Marco, segretario PD+d: Sono profondamentedalle paroleVicepresidenteRegioneLetizia” lo afferma il Segretario del PDOn. Marco. “Non è accettabile che, persino quando si trattadei cittadini italiani, lapretenda di vantare dei crediti in virtù delle sue performance economiche. Non è accettabile peraltro che se ne parli in relazione alla già delicata vicenda dei vaccini-Covid. La priorità per il Paese intero deve essere ...

