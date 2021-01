Procida | cosa fare e cosa vedere nella Capitale italiana della cultura 2022

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 gennaio 2021) E alla fine arrivò il verdetto., la celebre isolaprovincia di Napoli famosa per le sue architetture di mare, sarà ufficialmente la. «La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria», si legge tra le motivazioni che hanno portato alla sua incoronazione. Così come straordinario è apparso il progetto elaborato ad hoc in occasionecandidatura: 44 iniziativeli – spalmate su 330 giorni complessivi - che andranno ad animare l'intero, con un programma fortemente improntato alla bellezza, alla sostenibilità e al turismo lento, al grido di «Lanon isola». Ecco allora che, aspettando di poter riprendere i nostri ...