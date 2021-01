Problemi Vodafone il 19 gennaio: non c’è campo e solo chiamate SOS a Milano, anche per .ho Mobile (Di martedì 19 gennaio 2021) Non è possibile non dare peso ai Problemi Vodafone di questa prima mattina di martedì 19 gennaio. Le difficoltà sono abbastanza serie per l’operatore Mobile in una specifica area geografica del nostro paese. Molti smartphone non hanno campo e anche le semplice chiamate sono inibite. Le proporzioni del disservizio sono abbastanza importanti: di seguito ne verranno elencati i primi dettagli. Il servizio Downdetector quantifica i Problemi Vodafone odierni con circa un migliaio di segnalazioni, almeno al momento di questa pubblicazione. Come già detto, le anomalie non investono tutta l’Italia, anzi una specifica area della Lombardia. Sono le città di Milano e Varese e anche le relative province i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Non è possibile non dare peso aidi questa prima mattina di martedì 19. Le difficoltà sono abbastanza serie per l’operatorein una specifica area geografica del nostro paese. Molti smartphone non hannole semplicesono inibite. Le proporzioni del disservizio sono abbastanza importanti: di seguito ne verranno elencati i primi dettagli. Il servizio Downdetector quantifica iodierni con circa un migliaio di segnalazioni, almeno al momento di questa pubblicazione. Come già detto, le anomalie non investono tutta l’Italia, anzi una specifica area della Lombardia. Sono le città die Varese ele relative province i ...

