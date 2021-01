Premier League 2020/2021: Leicester da sogno, battuto il Chelsea (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Leicester vola in vetta alla Premier League 2020/2021, al netto di partite in meno delle dirette concorrenti. Le foxes vincono 2-0 contro il Chelsea nel 18° turno di campionato e mettono un altro step nella loro grande rincorsa al titolo. La squadra di Rodgers nella prima frazione ipoteca la sfida con le reti di Ndidi e Maddison che affondano la squadra di Lampard, ora ottava. Nel primo match di giornata ha invece vinto il West Ham che con un ottimo 2-1 ha superato il West Bromwich Albion e si è tenuto nella zona che vale l’Europa. Bowen e Antonio hanno deciso il confronto con i loro sigilli intervallati dal momentaneo pareggio di Pereira. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilvola in vetta alla, al netto di partite in meno delle dirette concorrenti. Le foxes vincono 2-0 contro ilnel 18° turno di campionato e mettono un altro step nella loro grande rincorsa al titolo. La squadra di Rodgers nella prima frazione ipoteca la sfida con le reti di Ndidi e Maddison che affondano la squadra di Lampard, ora ottava. Nel primo match di giornata ha invece vinto il West Ham che con un ottimo 2-1 ha superato il West Bromwich Albion e si è tenuto nella zona che vale l’Europa. Bowen e Antonio hanno deciso il confronto con i loro sigilli intervallati dal momentaneo pareggio di Pereira. SportFace.

