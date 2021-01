Premier, il Leicester stende il Chelsea e vola in vetta grazie a Ndidi e Maddison (2-0) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua la diciottesima giornata di Premier League, il West Ham supera 2-1 il WBA nel match delle 19.00, mentre il Leicester stende il Chelsea per 2-0 grazie a Ndidi e Maddison e conquista la vetta momentanea del campionato. Domani scenderà in campo il Manchester United sul campo del Fulham per il controsorpasso. I Blues rimangono ottavi ma potrebbero perdere altre due posizioni da parte di Southampton e Aston Villa. Ecco i risultati dettagliati: West Ham-West Bromwich 2-1 (46? p.t. Bowen, 51? Pereira (WBA), 66? Antonio) Leicester-Chelsea 2-0 (6? Ndidi, 41? Maddison) Foto: Maddison Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Continua la diciottesima giornata diLeague, il West Ham supera 2-1 il WBA nel match delle 19.00, mentre ililper 2-0e conquista lamomentanea del campionato. Domani scenderà in campo il Manchester United sul campo del Fulham per il controsorpasso. I Blues rimangono ottavi ma potrebbero perdere altre due posizioni da parte di Southampton e Aston Villa. Ecco i risultati dettagliati: West Ham-West Bromwich 2-1 (46? p.t. Bowen, 51? Pereira (WBA), 66? Antonio)2-0 (6?, 41?) Foto:Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ojogo : Leicester vence Chelsea e isola-se no topo da Premier League - sportli26181512 : Leicester-Chelsea 2-0: Vittoria per il Leicester nel match della diciottesima giornata della Premier League. Gli uo… - zazoomblog : Premier il Leicester batte il Chelsea e balza in testa. Under resta in panchina - #Premier #Leicester #batte… - scommesse_it : Che Leicester! Chelsea k.o. e notte in vetta. Il West Ham punta la zona Champions - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Che #Leicester! #Chelsea k.o. e notte in vetta. Il #WestHam punta la zona Champions -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Leicester Premier: Leicester-Chelsea 1-0 LIVE Calciomercato.com Giroud out e Chelsea ko: il Leicester vola in testa alla classifica di Premier

LEICESTER (Regno Unito) – Forte del 2-0 inflitto ad un Chelsea in evidente difficoltà (una sola vittoria nelle ultime cinque il poco invidiabile ruolino), il Leicester si prende la vetta della classif ...

Highlights e gol Leicester-Chelsea 2-0, Premier League 2020/2021 (VIDEO)

Il Chelsea crolla per 2-0 sul campo del Leicester nella 18° giornata della Premier League 2020/2021. I blues di Frank Lampard crollano contro le Foxes che al netto della gara in ...

LEICESTER (Regno Unito) – Forte del 2-0 inflitto ad un Chelsea in evidente difficoltà (una sola vittoria nelle ultime cinque il poco invidiabile ruolino), il Leicester si prende la vetta della classif ...Il Chelsea crolla per 2-0 sul campo del Leicester nella 18° giornata della Premier League 2020/2021. I blues di Frank Lampard crollano contro le Foxes che al netto della gara in ...