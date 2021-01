Pregliasco | “Variante brasiliana? Forse vaccino non la blocca” “Arriverà anche qui”

CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Pregliasco: 'Variante brasiliana #Covid preoccupa di più' - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Covid, Pregliasco: «La variante brasiliana preoccupa perché potrebbe non esserci un’efficacia completa rispetto al vaccino e… - ANotizia : Covid, Pregliasco: «La variante brasiliana preoccupa perché potrebbe non esserci un’efficacia completa rispetto al… - BinaryOptionEU : RT '#Pregliasco: 'Variante brasiliana #Covid preoccupa di più' - VELOSPORT1960 : All'Adnkronos il virologo dell'università degli Studi di Milano: 'Mancano dati che ci dicano se è coperta dal vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Variante

INGLESE, sudafricana o brasiliana. Sono le varianti del coronavirus emerse recentemente e che potrebbero essere più infettive di quella originale che ha dato il via alla pandemia. Tengono occupati gli ...Il professore Pregliasco preoccupato dalla variante brasiliana del covid “Forse il vaccino non la blocca, arriverà anche in Italia” ...