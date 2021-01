Pregliasco | ecco perché la variante brasiliana è peggiore

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabriziospiega in cosa la nuovaè più contagiosa e quali sono le principali differenze con la precedente. Dice l’esperto: “Si tratta sempre di mutazioni che si accumulano a livello della proteina Spike, ma in questo caso la Spike ha una conformazione diversa e gli anticorpi la riconoscono con minore efficacia. Quando noi facciamo una malattia non produciamo un singolo anticorpo, ma diversi anticorpi. Allo stesso modo, nel caso del Covid-19, produciamo plurimi anticorpi per parti diverse della Spike. Ma con le varianti alcuni anticorpi non sono più in grado di riconoscere e quindi aggredire la proteina Spike”. Questo, dunque, potrebbe essere il motivo dell’incertezza circa l’efficacia del vaccino sulla.Spiega il medico: “Sì, ed è ...