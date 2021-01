Prandelli peggio di Iachini | Fiorentina senza pace

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ormai a un passo dal giro di boa, il campionato dellanon ha ancora trovato la svolta: l’arrivo diha addiritturarato i numeri diLa clamorosa disfatta contro il Napoli ha addensato le nubi sul capo di. Se contro il Crotone non dovesse arrivare una prestazione convincente, non è escluso che il Presidente Commisso possa nuovamente cambiare le carte in tavola. Anche perché, il ritorno in viola del tecnico di Orzinuovi non ha portato granché benefici. Dieci punti in undici giornate il bottino, con annessa eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Anche aritmeticamentedel ruolino di marcia di, che nelle prime sette partite incassò otto punti. Ma al di là dei numeri, la svolta non c’è stata nemmeno sul ...