Prada Cup | perché Ineos Uk va così forte? Sistema di grinding innovativo E con i nuovi foil…

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021)Uk ha iniziato alla grande il round robin dellaCup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione britannica, partita con tutti gli sfavori del pronostico dopo aver perso malamente tutte le regate delle World Series pre-natalizie, si è esaltata nel primo weekend ad Auckland (Nuova Zelanda) e ha vinto le quattro regate in programma (due contro Luna Rossa, altrettante contro American Magic). Ben Ainslie e compagni sono ora vicinissimi a chiudere il round robin al primo posto, qualificandosi direttamente alla finale dellaCup: dovranno vincere almeno una regata delle due in programma nel prossimo fine settimana contro Luna Rossa per completare la missione. Quanto si è visto nel Golfo di Hauraki è stato già molto interessante. Luca Devoti, argento nel ...